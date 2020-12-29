К 29 декабря 2020 года из 39-ти районов и городских округов Волгоградской области новые случаи коронавируса зафиксированы на 23-х территориях. Больше всего, как обычно, в Волгограде. Сегодня положительный диагноз COVID-19 получили сразу 103 жителя областного центра. В городе-спутнике Волжском – 37 новых случаев. На третьем месте сегодня Камышин – 22 заболевших. В ТОП-5 также попали Еланский район – там 20 жителей заболели коронавирусом, и Иловлинский район – 10 случаев. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в областном оперштабе.Ковид гуляет по районам области: в Руднянском и Среднеахтубинском сегодня, 29 декабря, положительный тест получили по 8 жителей. В Ольховском -7, в Урюпинском, Котовском и Старополтавском – по 6.Среди новых заболевших 18 детей и 62 пожилых человека (старше 65 лет). Молодежи более немного – всего 23 человека в возрасте от 18 до 29 лет. Больше всего ковидных пациентов сегодня среди волгоградцев от 50 до 64 лет – 93 жителя области.