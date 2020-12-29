Волгоградские школьники проводят последние уроки перед уходом на новогодние каникулы. В каждом общеобразовательном учреждении своя дата начала длительных выходных. А я 11 января учащиеся снова сядут за парты в школах, лицеях и гимназиях. Никакого перевода на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева для этого не видит предпосылок.- Если есть единичный случай заболевания коронавирусом, класс в школе закрывается на карантин. Дети уходят на дистанционное обучение. На прошедшей неделе в 38 школах были закрыты 89 классов по ковиду. Количество классов 0,6%. Я считаю, это достаточно небольшой процент. Поэтому на сегодняшний день нет необходимости переводить детей на дистант, - отметила Ольга Зубарева.Она подчеркнула, что дети переносят коронавирус в легкой форме. Групповых заболеваний по классам в регионе также нет. Также в некоторых общеобразовательных учреждениях некоторые кабинеты пустуют из-за заболеваемости простудами.- На сегодняшний по ОРВИ на карантин закрыли 26 классов в семи школах, - сообщили Ольга Зубарева. - Общеобразовательные учреждения при отсутствии 20% учеников в классе могут принимать решение о закрытии или переводе его на дистанционное обучение.Что касается вузов, то их руководители сами могут принимать решение о форме обучения после Нового года. Сейчас большинство высших учебных заведений региона перевели студентов на заочку.- В постановлении губернатора рекомендован перевод на дистанционное обучение. Поэтому каждый вуз решает сам, как ему организовывать процесс обучение, - добавила главный санитарный врач региона.