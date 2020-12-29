На брифинге оперативного штаба Волгоградской области 29 декабря 2020 года представители облздрава и Роспотребнадзора рассказали, в регионе начнется массовая вакцинация местного населения.- Очень надеемся, что в течение ближайшего месяца мы сможем организовать массовую вакцинацию. Пункты для этого уже созданы, готовы принять гражданское население. Вакцины по количеству достаточно для остро социальных групп населения, которое контактирует со многими людьми. Но вакцины поступает все больше. Буквально вчера поступила первая партия «Эпивак» тысяча доз, то есть на 500 человек, - рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова.То есть люди могут надеяться на вакцинацию уже сегодня. До 31 января на портале Госуслуг можно будет даже записаться, но прививочная кампания будет зависеть от числа доз.- Вторая зарегистрированная вакцина «Эпиван-корона» имеет преимущества: хранение при температуре +2, +8 градусов. То есть она пойдет в отдаленные районы, где сложнее организовать вакцинацию «Спутником», - добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.