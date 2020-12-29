Подходит к концу пандемийный 2020 год. Только коронавирус пока уходить никуда не собирается. Медики продолжают оставаться на передовой войны с вирусом. Многим из них в марте пришлось переквалифицироваться в инфекционистов, чтобы спасать пациентов в ковидных госпиталях. Медицинские работники стали настоящими героями. Они не только помогают заболевшим, но и рискуют сами заразиться. 29 декабря губернатор Андрей Бочаров в Волгограде наградил медиков, которые работают в красной зоне инфекционных больниц.- Днем и ночью в любое время года вы, ваши товарищи оказываете помощь людям в режиме повышенных нагрузок, зачастую на пределе человеческих сил и возможностей. Мы искренне гордимся вами, - обратился к медикам Андрей Бочаров.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, государственными и общественными наградами отметили 21 медработника. Орден Пирогова вручили врачу волгоградской больницы № 4 Ольге Корниловой, а Медаль Луки Крымского — медсестре клинической больницы № 5 Алене Ивановой. Эти госнаграды своим Указом учредил президент РФ в 2020 году.Почетные грамоты губернатора Волгоградской области получили 15 врачей и медсестер инфекционных больниц, поликлиник и скорой помощи. Среди них инфекционисты, хирурги, терапевты, акушеры-гинекологи, неврологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи.Отметили и волонтеров-студентов медицинского университета. Глава региона наградил учащихся памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».- По зову сердца вы и сотни ваших товарищей оказываете помощь в инфекционных госпиталях и амбулаторных поликлинических центрах, помогаете людям старшего поколения, людям с ограниченным возможностями здоровья, многодетным семьям и семьям с детьми, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, - поблагодарил волонтеров глава региона.