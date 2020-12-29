Пугающие цифры подготовил Росстат о смертности пациентов с коронавирусом. В ноябре в Волгоградской области скончались 614 человек, у которых был COVID-19. При этом далеко не у каждого пациента вирус стал причиной гибели. Как сообщили «КП-Волгоград» в Федеральной службе государственной статистики, в прошлом месяце именно от коронавируса умерли 174 волгоградца.Еще у 46 умерших COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие необратимых последствий. У 394 пациентов ковидных госпиталей, которые также погибли, коронавирус не повлиял на развитие смертельных осложнений. Но, возможно, если бы не вирус, жители области смогли бы благополучно завершить лечение и вернуться домой.Отметим, по данным оперативного штаба, в ноябре в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 101 человек.