С Нового 2021 года в Волгограде изменится схема движения автобуса №59, который идет со Спартановки на Тракторном до Семи ветров в Дзержинском районе. С 1 января в маршрут №59 «Школа №61 – Технологический колледж» добавят еще три остановки на Семи ветрах. Автобусы будут делать крюк и дополнительно останавливаться на улицах Симонова, Космонавтов и на бульваре 30-летия Победы. Протяженность маршрута превысит 22 километра, интервал движения в часы пик будет около 15 минут.Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, при движении из ТЗР в Дзержинский автобус №59 будет поворачивать с улицы Землячки на Космонавтов, затем на Симонова и далее по бульвару 30-летия Победы вернется на улицу Землячки, после продолжит движение по привычному маршруту до «Технологического колледжа». В обратном направлении в сторону Тракторного автобус №59 будет поворачивать с улицы Землячки на бульвар 30-летия Победы, проедет по улицам Симонова и Космонавтов и затем вернется на Землячки. В мэрии считают, что так волгоградцам будет удобней добираться в школы, садики и поликлиники.- Обновленная схема движения автобуса №59 позволит повысить транспортную доступность микрорайона Семь ветров, - пояснили такое решение в мэрии.