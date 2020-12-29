К сожалению, численность жителей Волгоградской области становится немного меньше. К такому выводу можно прийти, учитывая статистику по рождаемости и смертности. С января по ноябрь 2020 года в регионе родились 17 757 малышей. Это третий показатель по Южному федеральному округу, сообщили «КП-Волгоград» в Росстате. Больше новорожденных только в Краснодарском крае и Ростовской области. При этом в Волгоградской области рождаемость стала ниже, чем за аналогичный показатель прошлого года. Тогда на свет появились 19 460 детей. Снижение рождаемости на 8,8%. Зато стала выше смертность. За январь-ноябрь умерли 34 772 волгоградца, а годом ранее – 30 148 человек. Наверняка, сказалась пандемия коронавируса. Увеличение уровня смертности на 15,3%. В этом году чаще умирали жители Краснодарского края и Ростовской области. Но разница с прошлым годом несущественная.Зато в 2020 году в Волгоградской области на свет появилось больше новых семей, чем распалось. Волгоградцы сыграли свадьбу 10 372 раза. Разводов в регионе 8 177. Годом ранее в области заключили 12 799 браков, а развелись 9 205 семей.