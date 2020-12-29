Из-за непогоды и невнимательности водителей на магистралях Волгоградской области только 28 декабря случилось восемь аварий с серьезными последствиями. Причиной одного из ДТП стала ледяная глыба на проезжей части, на которую наехала «Шкода Октавия».По предварительной информации, 29-летний водитель ехал по трассе Р-22 «Каспий», превысил скорость и врезался в препятствие. От удара его отбросило на полосу встречного движения, где он протаранил «ГАЗ - А21R23», за рулем которого находился 23-летний молодой человек.- В результате ДТП 31-летний пассажир автомашины «ГАЗ» и 30-летняя пассажирка автомашины «Шкода» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Отметим, что за дежурные сутки инспекторы задержали 14 пьяных водителей и зафиксировали 639 фактов нарушений ПДД.