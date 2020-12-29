Волгоград «наряжается» перед предстоящим Новым годом и каникулами: в каждом районе можно увидеть елочки-красавицы, а для уличных забав решили поставить аттракционы на Центральной набережной – «Ледяные горки». Их высота – пять метров, но они рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Ледянки можно взять напрокат.- Аттракцион включает в себя два спуска высотой 5 метров. Поверхность деревянных горок залили льдом для скольжения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.Отметим, ледяная горка есть и в Комсомольском саду, где стоит резиденция Деда Мороза. Кстати, дедушка уже вовсю поздравляет всех желающих, дарит подарки, настроение. Поднимают настроение и всевозможные фотозоны, установленные как в центре, так и по всему периметру города-героя. Для любителей свежего воздуха открылись катки не только в пойме реки Царица, также Красноармейском и Краснооктябрьском, Тракторозаводском районах, скоро откроется в Советском.