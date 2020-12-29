Специальный проект «Доктор Пес» при поддержке Фонда президентских грантов, которые получил волгоградский приют «Дино» успешно стартовал и успел покорить сердца юных гостей. А это – особенные дети, для которых огромную роль играет реабилитация, в том числе и подобного рода.- Рады сообщить, что проект «Доктор Пес. Собаки, которые лечат, утешают, успокаивают» успешно стартовал и уже вызвал огромный восторг у детишек и их родителей! Наши четвероногие терапевты получают от общения с детьми не меньше удовольствия, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры приюта «Дино».«Доктор пес» - это обученная собака-терапевт, рядом с которой работает специалист, контролирует все происходящее. Отметим, что волгоградский приют также является организатором инклюзивного конного театра «Летать без крыльев», который также занимается реабилитацией.