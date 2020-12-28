Заместитель Генпрокуратуры России уствердил обвинительное заключение по делу экс-судьи из Волгограда. Фамилии в сообщении ведомства не называют, но речь идет о Юлии Добрыниной – бывшей судье Дзержинского райсуда Волгограда, которую поймали при получении крупной взятки.- Женщину обвиняют по статье «Покушение на мошенничество». Как следует из материалов дела, бывшая судья пообещала одному из бизнесменов Волгограда, что сохранит его самовольно построенный гостиничный комплекс, который намеревалась снести администрация города, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.Напомним, бизнесмен этот – скандально известный в Волгограде криминальный авторитет Владимир Зубков, который проходит по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области и содержится в Лефортово. Добрынина обещала не только сохранить недвижимость бизнесмену, но и помочь ему выйти на свободу. Добрынина просила за все свои услуги 20 миллионов. А за 2,5 миллиона она пообещала заключение экспертов, на основании которого суд примет решение в пользу коммерсанта. Деньги ей принесла супруга Зубкова, при передаче 2,5 миллионов Добрынину и задержали.В октябре Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, как судьи, и разрешила открыть на нее уголовное дело. В ноябре 2020-го московский суд отправил Добрынину под домашний арест.