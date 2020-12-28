Три дня полицейские фроловского отдела МВД по Волгоградской области искали водителя, который насмерть сбил на трассе Р-22 «Каспий» пешехода и сбежал с места ДТП. Сегодня, 28 декабря 2020-го отчитались - виновника аварии нашли. Им оказался 35-летний житель Михайловки.Напомним, произошла трагическая авария 25 декабря примерно в шесть часов утра. На 853-м километре атводороги неустановленная машина сбила 42-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда «скорой». Водитель трусливо сбежал. Его объявили в розыск.- По фрагментам стекла фар, которые сотрудники полиции обнаружили на месте аварии, было установлено, что сбил мужчину предположительно автомобилем «Лада Ларгус». Полицейские проверили все автомобили данной марки, зарегистрированные во Фроловском районе, которые могли в тот злосчастный день проезжать по данному участку дороги. И нашли виновника. Им оказался 35-летний житель Михайловки, который уже во всем сознался, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.Виновника смертельного ДТП уже задержали. В полиции он пояснил, что сбежал, так как испугался ответственности. Однако, ему ее не избежать. На него уже завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». И грозит ему теперь от 5 до 12 лет лишения свободы.