Сегодня, 28 декабря, во всем мире отмечают День кино. Правда, этот год у кинопрокатчиков выдался крайне сложным. По киноиндустрии коронавирус ударил больнее всего. В Волгоградской области кинотеатры закрыли еще в марте и открыли только в ноябре. Но всего за месяц – с 2 ноября по 2 декабря 2020-го – они умудрились собрать 20,4 миллиона рублей. Такими данными с «КП-Волгоград» поделились в Волгоградстате.И это доход при работе в ограниченном формате. Кстати, если вы хотите на новогодние праздники попасть в волгоградские кинозалы, советует приобрести билеты заранее (число мест, повторимся, ограничено).Конечно, если сравнивать это «копейки» с заработком в волгоградских кинопрокатчиков 2019-м году, разница очевидна. Так, кассовые сборы кинопроката в прошлом году в Волгоградской области составили 572 миллионов рублей. В области было проведено 124,7 тысяч киносеансов, что на 5,8% больше чем годом ранее. В кинотеатрах региона было реализовано 2,8 миллиона билетов. Цена за билет варьировалась в пределах от 240 до 250 рублей.Сегодня, как уверяют в Волгоградстате, сходить в кино стало даже дешевле. Средняя цена билетов в 2020 году уменьшилась на 4,5% и составила 236 рублей.Отметим, что в Волгоградской области находятся 45 демонстраторов фильмов, из них 9 кинотеатров - в Волгограде.