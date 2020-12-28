В Алексеевском районе Волгоградской на скамью подсудимых прямо перед Новым годом попали три друга: эта «банда» почти год (с октября по декабрь 2019-го) воровала электрооборудование у энергетиков. Ради алюминия и меди, они разукомплектовывали и похищали силовые кабели с трансформаторных подстанций (КТП).- Из-за них обесточены были фермы и полевые станы, и даже два поста ГИБДД - в Алексеевском и Нехаевском районах, - сообщают в компании «Россети-Юг».Кстати, промышляли они не только в Волгоградской, но еще и в соседних - Воронежской и Ростовской областях. Брали все, что можно было сдать на металлолом или перепродать: аккумуляторы и кабели тракторов и зернопогрузчиков, которые крали со складом агрокомпаний.- По совокупности совершенных преступлений суд приговорил фигурантов к срокам от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима – уточняют в энергокомпании.Кроме того, они обязаны будут возместить энергетикам нанесенный ущерб в размере 470 тысяч рублей.О любых случаях повреждения линий электропередачи, попытках хищения оборудования специалисты компании просят незамедлительно сообщать по телефону горячей линии 8 800 220 0 2208 или (8442) 96-45-50.