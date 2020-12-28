До Нового года осталось три дня, а успеть надо многое. И пока одни закупают продукты на новогодний стол, сотрудники Приволжской железной дороги намерены до праздников успеть отремонтировать железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области. Речь идет об участке на 25-м километре перегона Орловка – Мечетка: где пути пересекаются с Третьей Продольной магистралью Волгограда. Там запланированы ремонтные работы. А, чтобы минимизировать неудобства для водителей, провести их планируют ночью – с 28 на 29 декабря.В этой связи движение транспорта через данный железнодорожный переезд будет закрыто с 22.00 28 декабря до 3.00 29 декабря.Транспорт на это время пустят в объезд по улицам Шкирятова, Костюченко и Шурухина. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Привжд.- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учесть закрытие переезда при планировании поездки, - добавляют в Приволжской железной дороге.