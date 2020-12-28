У мошенников нет ничего святого: они не гнушаются обманывать пенсионеров и бедных людей, и у волгоградского врача вчера, 27 декабря, украли все сбережения с банковской карты. Похитили 37 тысяч рублей. И это накануне Нового года. Об этом случае «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по Волгограду.В отделение полиции пришел мужчина, рассказал, что работает врачом в одной из поликлиник города, и как его, вроде человека грамотного и предосторожного, смогли обвести вокруг пальца лжебанкиры.Волгоградцу, как водится, позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. С ходу заявил, что со счета врача пытаются похитить деньги – мол, подозрительные операции пытаются провести. И затребовал контактную информацию по банковской карте, чтобы якобы предотвратить взлом. Взволнованный волгоградец продиктовал все данные, а через несколько минут с его карты списали 37 тысяч рублей.Сейчас полиция Волгограда пытается вычислить лжебанкира. Но еще и еще раз просит волгоградцев быть внимательнее в разговорах с незнакомцами.- Никогда и никому не сообщайте персональные данные ваших карт! – напоминают в УМВД по Волгограду.