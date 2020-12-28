Ушла из жизни Валентина Александровна Солдатенко. Ей было 75 лет, из которых 40 лет она отдала Волгоградскому медуниверситету. Она была старшим преподавателем кафедры иностранных языков, учила студентов такой важной для них с «латинице». В последние годы Валентина Александровна сильно болела. Ушла на заслуженный отдых в 2014-м. А сегодня, 28 декабря 2020-го, перестало биться ее сердце.«Валентина Александровна всегда называла студентов по фамилии. И в этом был и юмор, и аристократизм, и уважение к нам, понимание и полное принятие нашей безнадёжности в английском. Даже когда ты был не готов к занятиям, у тебя был шанс получить удовольствие от общения с ней», - вспоминает бывшая студентка Татьяна Привознова.Коллеги тоже вспоминают ее в большой теплотой – как человека, который строил отношения в коллективе исключительно на принципах взаимоуважения. Она всегда ответственно подходила ко всему, за что бралась, работала с полной самоотдачей.- Всегда внимательная, доброжелательная и с превосходным чувством юмора, - так характеризуют ее коллеги.Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентины Солдатенко. «КП-Волгоград» скорбит вместе с вами.Прощание состоится на Дмитровском кладбище во вторник 29 декабря 2020 года в 11.00.