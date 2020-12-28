С каждым днем число новых случаев коронавируса в Волгоградской области становится все больше. Пандемия уже коснулась более 34,5 тысяч волгоградцев. 28 декабря заболели 274 человека от мала до велика. Среди заразившихся 4 малыша первого года жизни и 5 дошколят от 1 до 6 лет. Выявили ковид у 23 школьников, десяти из них 7-14 лет и тринадцати от 15 до 17-ти. Много заболевших сегодня среди пенсионеров старше 65-ти – 87 человек. Подхватили вирус 72 волгоградца 50-64 лет и 63 жителя области 30-49 лет. 20 пациентов с подтвержденным COVID-19 в возрасте от 18 до 29 лет. Положительные тесты в понедельник пришли на жителей двух крупнейших городов региона и 21 района. В Волгограде опять самые высокие цифры – 116 заболевших. В Волжском 12 жителей начали борьбу с коронавирусом.В Камышинском районе 27 человек заразились ковидом, в Котельниковском – 24. В Светлоярском районе у 15-ти жителей подтвердился диагноз, во Фроловском – 14, а в Городищенском – 14. По 7 новых случаев в Калачевском, Руднянском и Урюпинском районах, по 6 – в Дубовском и Суровикинском. В Котовском и Николаевском по 5 новых пациентов с COVID-19, в Новониколаевском – 3. По 2 заразившихся пациента в Ленинском и Старополтавском районах. По 1 новому случаю коронавируса в Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Михайловском, Новоаннинском и Октябрьском районах.