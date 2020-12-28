К новому году - 27 и 28 декабря - Волгоградская область превратилась в каток: резкое потепление и такое же резкое похолодание привели в сплошному гололеду на дорогах и улицах. На обработку трасс вывели почти всю технику – 31 спецмашин обрабатывали дороги, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.Как сообщают «КП-Волгоград»и в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, самая сложная обстановка на дорогах сейчас наблюдается в Чернышковском, Алексеевском, Городищенском, Николаевском, Руднянском, Жирновском, Нехаевском, Дубовском, Серафимовичском, Ольховском, Новоаннинском, Калачевском и Даниловском районах.- На дороги высыпали около 14 тысяч тонн песко-соляной смеси. Движение по трассам осуществлялось непрерывно. Автобусы ездят солгасно утвержденному расписанию, перебоев в их работе нет. Пробок на трассах тоже нет, - отчитываются в облтрансе.В администрации региона отмечают, что на предстоящую зиму дорожники заготовили более 180 тысяч тонн противогололедных материалов. В распоряжении имеются порядка 500 единиц снегоуборочной техники. Так что в случае необходимости численность спецтехники на дорогах могут увеличить.