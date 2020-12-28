2020-й подходит к концу, а вот пандемия коронавируса пока заканчиваться и не думает. Каждый день в Волгоградской области заболевают более двухсот человек, каждый день от последствий COVID-19 умирают наши земляки. К 28 декабря в летальном списке ковида уже 443 волгоградца. Смертельный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили сегодня еще у шестерых наших жителей. Среди них трое мужчин и трое женщин. Самому старшему было 79 лет, самому младшему – 54 года. У четверых умерших не смогли установить ни примерную дату, когда они заболели ковидом, ни где они его подхватили.Так, 54-летнего жителя Волгограда привезли в больницу №15 уже в бессознательном состоянии. У него был сахарный диабет, и коронавирус протекал тяжело и стремительно. Мужчина буквально сгорел в госпитале от двухсторонней пневмонии. Также случилось и с 59-летней волгоградкой. Она скончалась там же в 15-й больнице, не приходя в сознание.Еще одна пенсионерка – 71-летняя женщина – умерла в больнице Михайловки. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, и коронавирус стал для нее смертельным. Как и для 62-го жителя Клетского района. Тоже «сердечник», также лечился не обращался за медпомощью и поступил в больницу №4 уже в крайне тяжелом состоянии. Медики оказались уже бессильны.Упустил драгоценное время и 79-летний житель Ольховского района. Пенсионер неделю лечится дома сам, а когда его привезли на «скорой» в больницу №1 Камышина, было уже поздно.К сожалению, не смогли вылечить от коронавируса и 58-летнюю жительницу Иловлинского района. Хотя женщина сразу вызвала терапевта, как почувствовала первые признаки заболевания. Но ни амбулаторное лечение не принесло улучшений, ни в стационаре ей помочь не смогли. Сердечко не выдержало.