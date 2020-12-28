Некоторые волгоградцы не престают отличаться наличием большого ума. Близится Новый год, улицы, парки города украшают к празднику. Но у кого-то чешутся руки, и они портят благоустройство. Сейчас полиция ищет похитителя снеговика-музыканта. Светодиодная фигура является частью праздничной композиции на проспекте имени Жукова напротив ЗАГСа. Деда Мороза в упряжке оленей с обитателями леса и снеговиком-музыкантом установили совсем недавно. А минувшим вечером, около 20.00 27 декабря, одну фигуру украли. Не повезло снеговику. В полицию позвонил свидетель кражи. Патрульно-постовая служба быстро нашла пропажу в одном из дворов Дзержинского района, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД.Однако похититель пока не известен, его ищут. А снеговик ночь провел в отделении полиции. Конечно, он не рассказал, кто его похитил. Просто он переждал под охраной специалистов, которые сегодня вернут его на свое место. Кстати, у снеговика появились небольшие повреждения.В Волгограде не редко жители портят или крадут элементы благоустройства. В прошлом году на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Джаныбековской пропала светодиодная звезда. Несколько раз рабочие обновляли территорию у Дворца культуры в Тракторозаводском районе. Там вандалы отдирали даже покрытие спортивной площадки, ломали шлагбаум, выкапывали деревья, изрисовали памятник Максиму Горького. А помните, как Василий Уткин назвал Волгоград городом гопников?