Банковские карты почти заменили волгоградцам наличные деньги. Сегодня почти 90% платежей наши люди осуществляют именно в электронном виде. Годом ранее, этот показатель был меньше на 4,5 %. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в волгоградском филиале Центробанка России.В 2020-м волгоградцы потратили со своих карт на оплату товаров и услуг почти 153 миллиарда рублей.- Рост безналичных платежей связан в первую очередь с увеличением платежных терминалов и банкоматов в регионе, - говорят специалисты Центробанка РФ.На данный момент в Волгоградской области установлено уже почти 50 тысяч POS-терминалов и 2,9 тысячи банкоматов. Таким образом, на 1 тысячу волгоградцев приходится 20,9 устройства по приему платежных карт. По сравнению с прошлым годом эти цифры выросли на 16,4%.- Волгоградцы и гости региона стали чаще расплачиваться картами в магазине и делать покупки в интернете. Это говорит о большем доверии к таким расчетам и их удобстве, - отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов.Всего в регионе выпущено уже 4 миллиона банковских карт. А на одного волгоградца в среднем приходится 1,6 карты.