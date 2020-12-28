Волгоградский областной суд отправил в колонию чиновника, который украл деньги, выделенные на ремонт дороги. Украл ни много, ни мало -100 тысяч рублей. За это проведен 2 года за решеткой.На мошенничестве с бюджетными деньгами попался главы Малоивановского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, в 2018 году он заключил контракт с директором коммерческой фирмы на ремонт дороги в Малоивпновском сельском поселении. Но никто дорогу так и не ремонтировал. Коммерсант вернул чиновнику 100 тысяч рублей, которые были перечислены ему в качестве оплаты по контракту. А вот чиновник эти деньги в бюджет не вернул, а потратил на собственные нужды.- В октябре 2020-го Дубовский райсуд признал главу поселения виновным по статье (мошенничество с использованием своего служебного положения)и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также чиновнику запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Но чиновник посчитал такой приговор слишком суровым и подал апелляцию. Областной суд, изучив доводы обвиняемого и мнения прокуратуры региона, оставил вердикт без изменения, - сообщают в прокуратуре.Так что глава поселения все-таки отправится в колонию.