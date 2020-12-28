В Волгограде завершилось расследование уголовного дела о гибели девушки в собственной квартире. У нее взорвался газ во время настройки двухконтурного котла. В смерти 23-летней Виктории Филипповой, которая получила жилплощадь как сирота, обвиняется 42-летний специалист по эксплуатации и ремонту газового оборудования коммерческой организации города. Следствие считает, что 27 октября мужчина во время планового подключения квартиры на улице Санаторной, 16 обнаружил в газовую пробку в стояке. Устранять проблему он начал с нарушениями инструкции. Он не поставил в известность своего руководителя и не предупредил хозяйку квартиры. Он отсоединил газовую трубку от установленного на кухни котла и стал продувать стояк. А это является грубым нарушением производственного процесса. Произошла утечка газа в закрытом пространстве, которая в итоге привела к взрыву от появившейся искры.Сильно пострадала хозяйка квартиры, 23-летняя Виктория Филиппова. Она попала в больницу с ожогами 70% тела. Спасти медикам ее не удалось. Она умерла 14 ноября в реанимации. Пострадала и контролер ресурсоснабжающей организации, которая также была в квартире во время ЧП. Она до сих пор проходит лечение, сообщили «КП-Волгоград» в Следственном Управлении СКР по Волгоградской области.Материалы уголовного дела следователи в ближайшее время направят в прокуратуру Волгоградской области. Сотрудника газовой службы обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Ему грозит до шести лет тюрьмы.Добавим, квартира на Санаторной, 16 не принадлежала Виктории Филипповой. Она получила ее только в этом году. Сироты становятся хозяевами квадратных метров только по истечению пяти лет. Поэтому власти сделают ремонт в этой квартире и передадут другой сироте.