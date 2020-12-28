В Волгограде в декабре впервые появилась новогодняя елка на нижней террасе Центральной набережной. И под ней сегодня, 28 декабря, стояли подарки для медиков. Они главные герои уходящего года, которые продолжают быть на передовой в борьбе с коронавирусом. А в понедельник система здравоохранения Волгоградской области пополнилась 90 новыми машинами скорой помощи. Они и выстроились колонной у новогодней ели. Современные автомобили «Ford» обновят парк медучреждений Волгограда и Волжского.- Машины новые, с завода, - отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. – Они укомплектованы современнейшим оборудованием. Машины выйдут на линии в полночь 1 января.Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, у машин передний привод, что позволяет избежать заносов. Они удобные в использовании в городских условиях. Мощность двигателя выше, чем у предшественников. Однако он экономичнее и экологичнее. Объем топливного бака позволяет пройти до тысячи километров без дозаправки. В салоне есть дефибриллятор для пациентов всех возрастов, электрокардиограф, портативный аппарат для вспомогательной искусственной вентиляции легких, баллон с кислородным ингалятором.Автомобили скорой помощи регион получил в рамках государственно-частного партнерства. Они поступают в парк клинической станции скорой медицинской помощи. 63 «кареты» будут работать по Волгограду, 27 - по Волжскому.