Три дня и 2020 год уйдет в прошлое. Волгоградцы готовятся встретить Новый год в надежде, что он будет лучше, чем уходящий пандемийный. Впереди длительные каникулы. Но не все будут отдыхать. Полицейские, спасатели, медики, работники общественного транспорта и социальной сферы будут оставаться на дежурных постах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи перед профильными комитетами и ведомствами, чтобы во время каникул не возникло никаких внештатных ситуаций.- В этом году новогодние каникулы и рождественские праздники будут проходить в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения ряда правил и ограничений, - приводит слова Андрея Бочарова сайт областной администрации.Среди задач, поставленных губернатором, обеспечение безопасности волгоградцев, а также бесперебойная работа предприятий и организаций ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сфер, в том числе учреждений с круглосуточным пребыванием людей. На Новый год жители активно взрывают петарды и фейерверки, поэтому требуется постоянный мониторинг пожароопасной ситуации. Резервы и силы региона, если вдруг осложнится обстановка или будет угроза ЧС, будут готовы ко всему. В последние недели погода в Волгоградской области очень капризна. Осадки и гололед усложняет дорожную ситуацию. Поэтому на праздниках коммунальщики и дорожники должны сохранять повышенную готовность для очистки магистралей и тротуаров.Губернатор уделил внимание системе здравоохранения. Планы работ медицинский учреждений на новогодних праздниках подробно обсудят сегодня на заседании Клинического Совета.