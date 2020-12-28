Новогодние праздники – пора праздничного настроения, ожидания чудес и приятных сюрпризов. Это время вместе со снегом, легким морозцем, нарядной елью и подарками несет в себе надежду каждого из нас на хорошие перемены и радостные события.В конце декабря принято оценивать итоги уходящего года и делиться ожиданиями от следующего, строить планы на будущее. Вопреки трудностям, обусловленным различными факторами и напряженной эпидемиологической обстановкой, все вместе мы прикладывали усилия для того, чтобы отвечать вызовам времени, стать лучше и мудрее.С гордостью можно сообщить, что компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» позиционируется, как надежный поставщик природного газа всем ключевым группам потребителей Волгоградской области. В этом году наша компания преодолела 20-летний рубеж, вписав очередную страницу в сборник наших трудовых достижений. И сегодня, мы продолжаем двигаться вперед, чтобы с честью решать стоящие перед нами задачи. В первую очередь - служить в интересах людей!Когда готовится еда на газовой плите и в доме теплые батареи, несмотря на мороз и стужу, это значит, что мы - газовики работаем для вас!Искренне надеюсь, что грядущий год принесет с собой новые возможности для воплощения всех намеченных планов, интересные встречи и новые проекты, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевной гармонии, счастья, удачи и успехов во всех сферах жизни! Пусть ваши дома наполняют тепло и уют!С новым, 2021 годом!