В минувшие сутки в городе Волжском Волгоградской области произошло три серьезных ДТП. При этом два водителя пошли на таран. Днем на улице Пушкина 40-летняя женщина-водитель за рулем Land Rover сначала протаранила дорожный знак, а затем врезалась в дерево. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, при повороте направо на улицу Комсомольскую автоледи на внедорожнике не справилась с управлением. В итоге на больничной койке оказался ее 48-летний пассажир.В седьмом часу вечера на улице Мира 28-летний водитель на Great Wall Hover протаранил светофор. Мужчина также не справился с управлением. В этом случае помощь медиков понадобилась самому водителю.Еще одна авария случилась среди ночи на перекрестке улиц Ленина и Оломоуцкой. Там столкнулись «ВАЗ - 21099» и «Форд Фокус». По предварительным данным, 34-летний водитель отечественной легковушки не выдержал безопасную дистанцию. Сейчас он в больнице.