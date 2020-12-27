Предстоящая неделя для волгоградцев будет короткой. Три рабочих дня и начало новогодних и рождественских каникул. Однако погода за окном стала не праздничной. В понедельник синоптики также не обещают улучшения метеоусловий. Наоборот, они будут достаточно сложными. Ночью и завтра днем 28 декабря в Волгограде и области переменная облачность, существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Региональный Главк МЧС предупреждает о гололедице на дорогах. Поэтому от водителей требуется соблюдение скоростного режима и аккуратное вождение. Ветер будет северо-западным и северо-восточным. Порывы составят 12 метров в секунду.Температура воздуха по области ночью 4-9 градусов мороза, местами столбики термометров упадут до -14, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре. Завтра днем 3-8 градусов со знаком «минус». В Волгограде ближайшей ночью подморозит до 7-9 градусов. Завтра днем также отрицательные температуры – 3-5.