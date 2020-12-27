Случаи коронавируса фиксируются по всей Волгоградской области. Спрятаться от вируса невозможно. Сегодня подтвердились 278 новых случаев болезни. Но наиболее напряженная ситуация в областном центре. Там ежедневно наибольший прирост пациентов с ковидом. 27 декабря в Волгограде COVID-19 подхватили 162 человека. Во втором крупном городе региона, в Волжском, сегодня только 9 положительных тестов. В некоторых районах эта цифра больше.В Котельниковском районе заболели 18 человек, в Камышинском – 15. В Городищенском районе 12 жителей заразились коронавирусом, во Фроловском – 11. 7 новых случаев ковида в Светлоярском районе, по 5 – в Дубовском и Среднеахтубинском. В Быковском, Ленинском, Новониколаевском, Урюпинском, Чернышковском районах по 4 человека начали борьбу с вирусом. По 2 заразившихся в Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Ольховском и Старополтавском районах, по 1 – в Киквидзенском, Кумылженском, Николаевском и Октябрьском.