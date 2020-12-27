Коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской области. 27 декабря жертвами пандемии признали четверых мужчин, которые скончались от осложнения ковида. Все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Решил справиться самолечением 71-летний волгоградец. Но результатов оно не давало, тогда спустя 6 дней пенсионер вызвал участкового врача. Терапевт после осмотра выписал направление на госпитализацию. Мужчину положили в ковидных стационар при детской клинической больнице №8. Сразу же обратился за помощью 64-летний житель Волгограда. Ему назначили лечение на дому. Но лучше ему не становилось, тогда пациента забрали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Но время было упущено.Медикам из красной зоны не удалось установить, как и когда заразился 60-летний волжанин. В больницу Фишера он попал уже в тяжелом состоянии. 62-летний житель Среднеахтубинского района вызвал скорую помощь через несколько дней после заболевания. Сначала он лечился самостоятельно. «Неотложка» увезла его в местную ЦРБ.Все пациенты в больницах оказались с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в реанимациях, спасти их не удалось, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.