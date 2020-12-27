2020 год стал особенным из-за пандемии коронавируса. COVID-19, к сожалению, не сбавляет темпы прироста новых пациентов. Весь мир готовится по-особенному встретить 2021 год. К жителям Волгоградской области обратились медики из Михайловской ЦРБ, которые работают в красной зоне коронавирусного госпиталя. Они просят встретить Новый год дома. Во время праздников лучше не посещать родственников старшего возраста и избегать появления в общественных местах.- Изменился мир и нужно менять привычки. Хотя бы в этом году, - такой подписью сопровождают медики Михайловской ЦРБ свое видеообращение в социальных сетях.Таким образом михайловские врачи присоединились к флешмобу «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Медики по всей стране записывают обращения к гражданам, чтобы они на праздниках проводили больше времени дома. Иначе можно оказаться на больничной койке в красной зоне ковидного стационара.Напомним, несколько дней назад к волгоградцам обратилась руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева. Она отметила, что сейчас не лучшее время для празднования в больших компаниях и у родственников.