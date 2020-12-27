В Волгограде задержали двух воров, которые обкрадывали квартиры. Преступников интересовали драгоценности. 23 декабря в отдел полиции обратилась 53-летняя жительница Дзержинского района. Она рассказала, что в ее квартиру домушники попали через окно. Волгоградка проживает на первом этаже многоквартирного дома. Женщина не досчиталась золотого кольца. И почти сразу же к полицейским пришла 37-летняя жительница Дзержинского района. У нее из квартиры стащили золота на 56 тысяч рублей.Сотрудники углового розыска быстро нашли подозреваемых в кражах. Ими оказались 34-летний и 25-летний жители Красноармейского района. Один из них ранее уже неоднократно был судим, а в отношении второго расследуется уголовное дело также за кражу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Сознался в преступлениях пока только один задержанный. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для них. Воры могут получить до шести лет тюрьмы.