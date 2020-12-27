Погода в Волгоградской области стала капризничать. Мороз сменился на снегопад и ледяной дождь, а столбики термометров прыгают то выше, то ниже нуля. В субботу, 27 декабря, метеоусловия в Волгограде и области было очень тяжелыми. Под вечер дороги и тротуары превратились в каток. Дорожные службы за сутки израсходовали 9105 тонн песко-соляной смеси, чтобы обработать трассы от гололеда. Магистрали расчищали 426 единиц техники, среди которых 228 комбинированных дорожных машин.Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, наибольшее число спецмашин работало в Алексеевском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Жирновском, Калачевском, Нехаевском, Николаевском, Новоаннинском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском и Чернышковском районах. Также последствия снега с ледяным дождем убирали и на других территориях области.Сейчас в полном объеме восстановили автобусное движение по пригородным маршрутам. Дорожники продолжают мониторить обстановку на трассах в круглосуточном режиме. Потому как и в воскресенье погодные условия неблагоприятные. Продолжается снег с дождем, который приводит к гололеду.