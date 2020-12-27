Масштаб разрушения впечатляет. В Волгограде всю ночь горел торговый павильон на рынке на Титова. 27 декабря пожарные тушили огонь на площади около тысячи квадратных метров. Пламя быстро охватывало постройку, которая обшита пластиком. Как теперь выглядит разрушенная часть одного из крупнейших рынков города, снял на видео волгоградский блогер Александр Блинков. Он запечатлел его с высоты птичьего полета. По кадрам видно, что внутри рынок сгорел почти дотла. Огонь полностью уничтожил имущество предпринимателей, которое было в павильоне.Восстановить объект, наверняка, будет непросто. Проще демонтировать и построить с нуля.Напомним, пожар на рынке на улице Титова в Краснооктябрьском районе начался в около двух часов ночи. Огонь тушили 54 спасателя, использовались 18 единиц техники. В четвертом часу ночи пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью огонь потушили в 6.47. Администрация Краснооктябрьского района вместе с прокуратурой создали оперативный штаб для выяснения причин ЧП и оказания помощи предпринимателям.