До Нового года осталось несколько дней. Приготовления к празднику на финишной прямой. А улицы Волгограда продолжают украшать. На проспекте Жукова в выходные остановилась упряжка оленей с Дедом морозом и обитателями леса. Конечно, все они не живые, а светодиодные. Рабочие установили фигуры на разделительной полосе автодороги на проспекте. Рядом с главным новогодним персонажем белые медведи, белки зайчиха с зайчатами, волк, лиса, ворона и снеговики-музыканты. По задумке, они помогают собрать подарки детям.Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, арт-объект сделали из современных прочных материалов. Так что они могут прослужить не один год. Им не страшны ни солнце, ни коррозия. Светодиодные фигуры животных сохраняют пластику живых прототипов. А особое плетение не только создает красивый вид, но и добавляет прочности, защищая от вандалов.