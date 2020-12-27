Трагедии не прекращаются на дорогах Волгоградской области. К сожалению, накануне, 27 декабря, печальная статистика пополнилась новыми происшествиями. В Быковском районе на трассе «Пугачев-Энгельс-Волгоград» 34-летний водитель на «ВАЗ-21053» направлялся в сторону Быково. Мужчина не справился с управлением, машину выбросило сначала на обочину, а затем в кювет. Автомобиль перевернулся. В салоне находилась четыре человека. От полученных травм на месте ДТП скончались двухлетний ребенок и 37-летний пассажир, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Водителя и 11-летнюю девочку увезли в больницу.Еще одно смертельное происшествие случилось в Михайловском район. В 18.20 на трассе «Жирновск – Вешенская» 30-летний мужчина за рулем «Opel Corsa» не справился с управлением и выехал на встречку. Там ехал «ВАЗ-2107». В итоге столкновение лоб в лоб, после которого 37-летний водитель отечественного авто умер до приезда «скорой». Автомобилиста из иномарки и его 30-летнюю пассажирку госпитализировали.