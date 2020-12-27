В Волгограде продолжают выяснять причины крупного пожара на рынке на улице Титова. Огонь уничтожил торговые павильоны на площади около тысячи квадратных метров. Воскресенье, по традиции, активный для продажи день. Однако сегодня, 27 декабря, предприниматели и продавцы ужаснулись, когда приехали утром на рынок в Краснооктябрьском районе. Их имущество уничтожило пламя. Администрация и прокуратура района создали оперативный штаб, чтобы установить, из-за чего мог случиться такой пожар. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, предпринимателям, чье имущество пострадало из-за ЧП, окажут помощь.Сейчас оперштаб вместе со спасателями, владельцами рынка на Титова и предпринимателями формируют реестр финансово пострадавших торговцев. Началась оценка нанесенного ущерба. Но и так понятно, что эта сумма составит несколько сот тысяч или даже миллионы рублей.Напомним, сообщение о пожаре на пульт диспетчеров поступил в 1.53. На месте возгорания работали 54 пожарных и 18 единиц техники. Огнем были охвачены торговые павильоны на площади около тысячи квадратных метров. В четвертом часу ночи спасатели локализовали горение и ликвидировали открытое горение. Полностью справиться с огнем спасателям, у которых сегодня профессиональный праздник и 30-летие МЧС России, удалось в 6.47. Обошлось без пострадавших и погибших.