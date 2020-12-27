Наверняка, многие волгоградцы воскресным утром задаются вопросом «А который час?». И неспроста. Волгоградская область минувшей ночью перешла на московское время. Это случилось в 2.00. Кто-то перевел часы еще накануне вечером, у некоторых волгоградцев время в телефонах могло измениться автоматически. А если терзают сомнения по поводу того, который час, то это проверить можно по передачам по телевизору или радио. Ну и в интернете легко «сверить часы».Напомним, возвращение Волгоградской области из третьей во вторую часовую зону вызвало горячие споры. Часть волгоградцев приветствовало смену часового пояса. А другие выступали против. Конец всем противоречиям настал 22 декабря. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о переходе региона на московское время. Ранее законопроект волгоградских депутатов в третьем чтении поддержали их коллеги из Госдумы, а затем Совет Федерации. Напомним, летом 2020 года в Волгоградской области состоялся опрос по выявлению мнения жителей по вопросу часовой зоны.Волгоградцам придется привыкать, что теперь никакой разницы с Москвой в один час нет. Как изменится расписание междугороднего транспорта, читайте в материале «Комсомолки» (подробности).