В ближайшие сутки из-за осадков и повышения температуры воздуха в Волгограде и области ожидается гололед и слякоть. Волгоградцам стоит учесть погодные условия и соблюдать элементарные правила безопасности.Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в разных районах области возможны осадки, в частности снег с дождем. Прибавить к этому ночные минусовые показатели, гололеда не избежать. Доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Алексей Соловьев дает советы волгоградцам. Во-первых, дамам стоит убрать каблуки подальше. Можно также обратиться к обувному мастеру, который приклеит специальную рельефную резину. Это избавит от нежелательного падения на тротуаре. Но если оно случится, нужно быть начеку.- Падая, попытайтесь сгруппироваться. Наклонитесь вперед, согните руки в локтях и ноги в коленях. При этом постарайтесь повернуться так, чтобы упасть на бок, - рекомендует Алексей Соловьев.Синоптики обещают ночью +1...-4º, днем -2...+3º. Ветер будет северо-западным до 18 метров в секунду. Автомобилистам не стоит превышать скорость на трассах и создавать аварийные ситуации.