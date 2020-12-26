Сегодня врач-анестезиолог Калачевской ЦРБ Татьяна Ревва, которая прославилась после скандального ролика «У нас ничего нет» (речь тогда шла об оснащении больницы необходимыми в пандемию средствами защиты), рассказала, что и сама заболела коронавирусом.- Я заболела новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией средней тяжести, - написала Татьяна в соцсетях. - От госпитализации я отказалась, чувствую себя удовлетворительно. Заболела на работе, так как работаю я в самом очаге - в инфекционном госпитале. При этом заболевших до меня сотрудников уже не так мало, некоторые из них лежат в этом же госпитале с серьезным поражением легких, некоторые наблюдаются амбулаторно. Как же так вышло, что все мы болеем? Мы пользуемся сертифицированным целлофаном, который называется СИЗ, но мы болеем.Татьяна сетует, что в больнице имеются проблемы с качественными СИЗ. Она написала несколько служебных записок. Напомним, недавно Татьяна Ревва отсудила у больницы небольшую компенсацию за дисциплинарный выговор, который по мнению судьи оказался несправедлив.