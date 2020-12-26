Под Новый год случаются чудеса, и волонтеры Волгограда ждут именно его: зоозащитники ищут дом или хотя бы временную передержку для пса по кличке Дружок. Он особенный – передвигается в инвалидной коляске из-за травм задник лапок.- С ранами на задних лапках он ползал в центре Урюпинска, - рассказали «КП-Волгоград» зоозащитники. - Общими усилиями неравнодушные жители города оказали песику медицинскую помощь, подарили коляску, приютили, дали имя Дружок.Но приютившая Дружка женщина переехала, и собака снова под угрозой оказаться на улице. Волонтеры ищут помощи у жителей Волгоградской области.- Никакого лечения сейчас не требуется- только теплое помещение и забота, - говорят спасатели животных.По всем вопросам обращаться к куратору (89044147917) или в группу в соцсетях «Щенки и котята в поиске дома. Волгоград и Волжский».