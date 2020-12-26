Почти три сотни заболевших новой коронавирусной инфекцией, половина из которых приходится на Волгоград и Волжский такова статистика оперативного штаба Волгоградской области на 26 декабря 2020 года. В областном центре и городе-спутнике стало на 125 и 28 пациентов соответственно больше.Также ковид зарегистрировали еще в 18 муниципальных районах региона. Среди них Светлоярский (25), Городищенский (21), Камышинский (14), Жирновский (11), Фроловский (10), Калачевский, Николаевский и Новониколаевский (по 6 новых случаев), Котовский и Старополтавский (по 5 заболевших). В остальных районах от 1 до 4 инфицированных.Отметим, что в Волгоградской области действует масочный и перчаточный режим в общественных местах. Не стоит забывать о собственном здоровье и здоровье близких. В случае первых признаков недомогания лучше сразу обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.