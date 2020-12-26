26 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о еще 6 летальных случаях, причиной которых стал COVID-19. Всего же опасный вирус убил 433 волгоградца, причем в каждой сводке жертвы все моложе.38-летний волгоградец скончался в ГУЗ «ДКБ №8», где его всеми силами пытались спасти врачи. По факту мужчина изначально занимался самолечением, впоследствии вирус дал осложнения. Также в эти сутки погибла 56-летняя волгоградка и мужчина 68 лет из города-героя. В списке погибших – 61-летняя жительница Урюпинска, 63-летний житель Новоаннинского района, а также 58-летняя женщина из Новониколаевска.- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.