Уже сейчас хозяйки составляют длинные списки продуктов, которые нужно купить к 31 декабря. В новогоднюю ночь они превратятся в самые любимые блюда и лакомства. Многим знакомо чувство переедания, когда хочется всего и сразу, а «не лезет». Врач-терапевт Клиники семейной медицины ВолгГМУ Мария Деревянченко дала 7 полезных советов для жителей Волгоградской области: как есть в меру и сохранить форму в праздничные дни.Перед застольем нужно выпить пару стаканов воды – известный совет. Голодным лучше не садиться, а если сильно хочется поесть, лучше это сделать за пар часов до празднования. Третье – сьеште немного нежирного белка (курицу, кролика, индейку, телятину) и немного салатов, заправленных маслом. Четверо правило: никуда не торопиться. Ночь впереди долгая.Один из хороших советов – больше двигаться и танцевать. И калории лишние сгорят, да и наеденное «утрясется». Лучше меньше пить алкоголя, он отбивает аппетит, да и нехороших последствий немало. И седьмое – встретить Новый год в кругу семьи или близких друзей, это создаст положительные эмоции.