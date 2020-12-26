Под уголовную статью «Неправомерное завладение транспортным средством» попал 14-летний житель Новониколаевского района Волгоградской области: он угнал «Ниву Шевроле» у 30-летнего местного жителя. После заявления полицейские стали искать пропавшее транспортное средство и обнаружили его недалеко от хутора Верхнекардаильский. Подросток спокойно спал внутри салона и не подозревал, что его разыскивают.- Подозреваемым оказался состоящий на профилактическом учете учащийся средней общеобразовательной школы, который уже был причастен к совершению подобных правонарушений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Сам угонщик пояснил, что просто хотел покататься. Тем более, ключи зажигания находились в салоне, а подросток и до этого не раз участвовал в угонах. Теперь ему предстоит ответить перед законом, ведь с 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность.