25 декабря на трассах Волгоградской области произошло шесть серьезных аварий, в которых погибли и пострадали люди. А ДТП во Фроловском районе стало поводом для возбуждения уголовного дела, ведь водитель не просто насмерть сбил человека, но и скрылся.Известно, что дорожное происшествие случилось около шести часов утра на ФАД Р-22 «Каспий». Неизвестный автомобилист ехал на полной скорости и не увидел 42-летнего пешехода. Мужчина оказался под колесами транспортного средства. Однако водитель не остановился и не оказал никакой помощи, покинув место преступления. Пока очевидцы вызвали скорую, пока приехали врачи – пешеход, увы, умер. По данному факту возбудили уголовное дело, ведется розыск водителя.- Также добавим, что за дежурные сутки подразделениями ГИБДД выявлено 596 нарушений ПДД, задержано 20 нетрезвых водителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.