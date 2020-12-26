Поздним вечером 25 декабря первые «нарядные» комбинированные дорожные машины, которые украшены «масками» Деда Мороза и Снегурочки, а также светодиодами, выехали на новогоднее дежурство в центре Волгограда. В таком виде часть спецтехники будет работать до конца январских праздников, то есть до 11 числа.- КДМ оснащены бункером, вмещающем 10 кубометров песко-соляной смеси, устройством для нанесения противогололедных реагентов, а также снегоотвалом, что позволяет им бороться и с наледью, и со снежными накатами на проезжей части и тротуарах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.«Наряды» никак не влияют на эффективность работы спецтехники, а вот горожанам дополнительно поднимают настроение. Отметим, что праздники праздниками, но в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируют синоптики, весь арсенал снегоуборочных машин находится в полной готовности.