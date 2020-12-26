В ночь на 27 декабря, а именно в 2:00, Волгоградская область начнет жить во второй часовой зоне, в которой живет Москва. Стрелки часов переместятся на час назад. Можно будет «перевестись» вечером перед сном, за кого-то это сделают умные смартфоны, также сверить правильное время позволят теле и радиопередачи.Напомним, 22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении московского времени в Волгограде. И если до этого было много противоречий, даже сами волгоградцы делились на два фронта, пока на высшем уровне решался этот непростой вопрос, то после решения главы государства в этом вопросе поставлена жирная точка.Подробности о том, как правильно перевести часы и не ошибиться, а также что изменится, читайте в материале «КП-Волгоград» (подробности).