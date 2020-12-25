Не один год дольщики известных в Волгограде ЖК «Доминант», «Парк Европейский», «Изумрудный город» в Краснослободске и многих других проблемных домов жаловались и ждали, когда же многоэтажки, наконец, достроят. С 2014 года благодаря новому подходу властей удалось ввести в эксплуатацию 80 долгостроев, то есть дать возможность почти 7 тысячам семей жить в купленных квартирах.Волгоградские депутаты предложили коллегам из Госдумы некоторые поправки в статью 49 Градостроительного кодекса РФ, позволяющей сэкономить время, деньги и нервы всех участников долевого строительства. Сейчас для вмешательства в проблему нужно провести госэкспертизу проектной документации, а это около года.- Внесение поправки в федеральное законодательство устраняет эту проблему. При этом стоит отметить, что корректировка не снимает обязательных требований к проверке достоверности сметной документации, - пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации.